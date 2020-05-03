بطولة المانيا: وزير الداخلية يدعم استئناف الدوري

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برلين: اعرب وزير الداخلية الالماني هورست سيهوفر الاحد عن دعمه لاستئناف الدوري الالماني لكرة القدم على الرغم من تفشي فيروس كورونا المستجد. وجاء كلام سيهوفر في حديث لصحيفة "بيلد" الواسعة الانتشار وقال "أجد بان البرنامج الموضوع من قبل رابطة دوري كرة القدم جيد وأدعم استئناف الدوري في مايو" وذلك قبل ثلاثة ايام من اجتماع للسلطات الالمانية للبت في مصير دوري بوندسليغا. وتوقف الدوري الالماني في منتصف مارس بسبب تفشي وباء "كوفيد-19".



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