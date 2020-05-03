شكرا لقرائتكم خبر عن قصة لقب..أيوب الكرة المصرية احمد شوبير..ثالث أحسن حارس في مونديال 90 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أيوب الكرة المصرية أحمد شوبير حارس مرمي الأهلي والمنتخب الوطني الأسبق، وأحد أبرز الأسماء في عالم كرة القدم المصرية حيث احترف العمل في جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم المصرية بداية من لاعب وحتي الأن كأحد أبرز الإعلاميين الرياضيين في الوطن العربي ونائب رئيس اتحاد الكرة السابق.

انضم أحمد شوبير إلى النادي الأهلي قادماً من نادي طنطا عام 1977 م واستطاع الوصول إلي الحارس الأساسي لفريق الأول للقلعة الحمراء عام 1984 ، ليجد نفسه الحارس الثالث مع عمالقة حراسة المرمي في افريقيا إكرامى والراحل ثابت البطل، الا أنه بالصبر والاجتهاد شق طريقه ليكون أحد أبرز حراس المرمي في مصر وافريقيا.



احمد شوبير امام اتحاد جدة

اول مباراة خاضها أحمد شوبير مع الإهلي كانت امام الاوليمبي يوم 16 مايو 84 وحقق وقتها الأهلي الفوز بثلاثية نظيفة وكان احمد شوبير أحد نجوم المباراة ليتربع بعدها علي عرش الحراسة مرمي الأهلي والمنتخب، ولكن قبل قصة التألق فهناك قصة " ايو ب" الكرة المصرية.

سر لقب أيوب الكرة المصرية

عقب انضمام احمد شوبير للأهلي ظل الحارس الثالث لأكثر من سبعة أعوام ، وعُرض عليه الانضمام للعديد من الأندية ، لكنه رفض التخلى عن الفانلة الحمراء، وتمسك بالصبر والاجتهاد في التدريبات طوال الـ 7 مواسم مخلصا للأهلي رافضا الرحيل حتي اطلقت عليه الجماهير الحمراء لقب " أيوب " الكرة المصرية نظظرا لصبره الطويل حتي الوصول للمقعد الأول في افريقيا.



شوبير واكرامي وثابت البطل

قاد أحمد شوبير ناشئين الأهلي في المباراة الشهيرة امام الزمالك بنهائي كأس مصر عام 1985 عندما قرر الأهلي اللعب بفريق من الناشئين حيث تألق أحمد شوبير وتصدي لركلة جزاء وكان نجم المباراة التي انتهت بفوز الأهلي 3/2 .

عقدي مع الأهلي أبدي

أحمد شوبير صاحب المقولة الشهيرة عقدي ابدي مع الأهلي وهي المقولة التي كان يرد بها دائما اثناء مفاوضات تجديد تعاقده مع الأهلي علي مدار السنوات الطويلة داخل جدران القلعة الحمراء.



احمد شوبير



شوبير كابتن منتخب مصر

إنجازاته مع الأهلى

ساهم أحمد شوبير مع النادي الأهلي في الفوز بـ 17 بطولة محلية وأفريقية وعربية، ويعتبر موسم (1995- 1996م) هو الأشهر له طوال مشواره مع النادي الأهلي حيث جمع بين بطولتي الدوري والكأس والبطولة العربية.

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إنجازاته مع المنتخب

اختاره الراحل محمود الجوهر ليكون حارس مصر الأول للمنتخب الوطنى فى تصفيات كأس العالم 1990 بإيطاليا وظهر بشكل متميز في المونديال حيث لم يدخل مرماه سوى هدف واحد فى مباراة انجلترا ، ليتم اختياره ثالث احسن حارس مرمي في المونديال ، وتلقي عقد احتراف في نادي ايفرتون الانجليزي وتم توقيع العقد في مصر ولكن عدم استخراج تصريح العمل حال دون انتقاله وبعدها رفض كل العروض الخارجية وفضل البقاء في الاهلي حتي اعلن اعتزاله.

خاض احمد شوبير 103 مباراة دولية مع المنتخب وشارك في 4 بطولات كأس الأمم الافريقية 86 و 88 و 92 و 94 وكان كابتن المنتخب في البطولة الأخيرة بخلاف العديد من المباريات الرسمية في التصفيات والتي كان فيها شوبير كابتنا للمنتخب الوطني.

إنجازاته الشخصية

حصل أحمد شوبير على العديد من الإنجازات الشخصية على مدار مسيرته كحارس مرمى الأهلى أو منتخب مصر ، حيث أستطاع أن يفوز بلقب أحسن حارس مرمي في إفريقيا عامي 1990 م ، 1994م بل وفاز بخامس أفضل لاعب في إفريقيا عام 1990 م ، وثالث احسن حارس مرمي في مونديال 90.

اعتزاله

أعلن شوبير اعتزاله اللعب عام 1998 بعد مباراة فريقه أمام بلدية المحلة وتتويج الأهلى ببطولة الدورى ، وقد ظهر باكياً ومعلناً الابتعاد عن كرة القدم بعدما استمر في الملاعب حتى بلغ عمره 37 عاماً حفلت بالانجازات ليتخذ بها العديد من الطرق فى شتى المجالات.

مهرجان اعتزال شوبير تم تصنيفه بثاني أفضل مهرجان اعتزال في تاريخ الكرة المصرية بعد مهرجان اعتزال محمود الخطيب من حيث الحضور الجماهيرى وفقرات المهرجان الفنية حيث شهد اول اوبريت غنائي في اعتزال لاعب كما ان ضربة البداية لعبها الفنان الكبير عادل امام في لفتة تكريم لاحمد شوبير بالإضافة الي النجوم العرب الكبار الذين شاركوا في المهرجان.

مسيرته بعد الاعتزال

اتجه شوبير بعد اعتزاله الى التعليق على مباريات كرة القدم حتى اصبح من أبرز المعلقين الرياضيين ، ثم اتجه الي العمال الإعلامي كمقدم برامج حيث بدأ في القناة السادسة المحلية المصرية وبعدها انتقل لعدة قنوات تألق فيها وصنع مدرسة في الاعلام الرياضي الي ان وصل الي مقدمة الاعلام الرياضي العربي والمصري وهو يقدم حاليا برنامج ملعب اون تايم سبورت علي قناة اون تايم سبورت.

عمله في مجال الاعلام لم يشغله عن منظومة كرة القدم حيث تدرج في المناصب الإدارية داخل اتحاد الكرة ما بين عضو مجلس إدارة وأخيرا نائبا لرئيس اتحاد الكرة لفترات طويلة شهدت إنجازات للكرة المصرية في مقدمتها الحصول علي 3 ألقاب أمم افريقيا 2006 و 2008 و 2010 ، والتأهل لكأس العالم 2018 بروسيا.