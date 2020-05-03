رياضة | تيرشتيجن يكشف حقيقة رحيله عن برشلونة في الصيف

كتب هاني نصر العربي في الأحد 3 مايو 2020 08:24 صباحاً - انت الان تقراء خبر تيرشتيجن يكشف حقيقة رحيله عن برشلونة في الصيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الحارس الألماني مارك أندريه تيرشتيجن حارس مرمى نادي برشلونة الإسباني حقيقة رحيله عن الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة بعد عدم التوصل لاتفاق مع إدارة النادي لتجديد عقده.

وقال تيرشتيجن في تصريحات صحفية : "أنا سعيد جدًا هنا والوضع الرياضي جيد، وأيضاً فريقي يسير بشكل جيد، فماذا اطلب اكثر ؟".

وأضاف : "لدي بالفعل محادثات مبدئية مع برشلونة، ولكن توقف كل شيء بسبب الأزمة حالياً وهنالك اشياء اهم خلال الفترة الحالية، وسنتحدث في اقرب وقت تعود الحياة إلى طبيعتها".

وتابع عن العودة الى مونشنجلادباخ يوماً ما : " تعودت ان لا اقول لا منذ البداية، وسأظل دائماً احب بوروسيا".