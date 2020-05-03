رياضة | 4 أندية تراقب موقف لينجارد مع مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي في الأحد 3 مايو 2020 08:24 صباحاً - انت الان تقراء خبر 4 أندية تراقب موقف لينجارد مع مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح جيسي لينجارد لاعب فريق مانشستر يونايتد مطلوب في بعض الأندية الإنجليزية للتعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، خاصة بعد الأزمات الأخيرة للاعب في الفريق.

ويرى المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد أن لينجارد ليس ضمن خطط النادي في المستقبل.

ووفقا لتقارير حسب موقع ‏90 min، إن نيوكاسل يونايتد هو أحد اربع أندية متواجدة في البريميرليج مهتمة لضم اللاعب جيسي لينغارد، حيث أيضا ليستر سيتي وويستهام وإيفرتون مهتمون باللاعب أيضاً.

ولم يشارك لينجارد مع مانشستر يونايتد في الموسم الجاري بشكل أساسي، حيث خاض بعض المباريات في بطولات الكأس على فترات متباعدة.