رياضة | الاسماعيلي يطالب بـ إلغاء الدوري لهذا العام

كتب هاني نصر العربي في الأحد 3 مايو 2020 08:24 صباحاً - انت الان تقراء خبر الاسماعيلي يطالب بـ إلغاء الدوري لهذا العام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه المهندس إبراهيم عثمان، رئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، دعوته للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، للتباحث حول الأضرار الناجمة عن انتشار فيروس كورونا.

وطالب رئيس النادي الاسماعيلي في بيان رسمي، بإلغاء مسابقة الدوري الممتاز لهذا العام، نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد، حفاظًا على سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية للأندية المصرية كافة.

وأعرب عثمان عن اندهاشه من تقاعس الاتحاد المصري لكرة القدم عن عقد اجتماعات لمناقشة الأزمة الحالية بحضور كل الأندية، والتباحث حول مسابقة الدوري ومستقبل الكرة المصرية القريب في ظل موجة جائحة كورونا.

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كما أبدى رئيس الاسماعيلي، رأيه اتجاه المواعيد التي يحددها اتحاد الكرة بين الحين والآخر لعودة الدوري المصري، مؤكدًا على وجود مشكلة تخص اللاعبين الأجانب المشاركين في المسابقة، في ظل توقف الطيران من وإلى مصر، لافتًا حال عودتهم سيدخلون الحجر الصحي لمدة 15 يومًا مما يجعل المواعيد المحددة غير منطقية.

وأوضح عثمان صعوبة عودة المسابقة، في ظل ابتعاد اللاعبين لمدة 50 يومًا عن الملاعب، مما يزيد من تعقيد الأمر، إذ لابد وأن يتمرن اللاعبين لمدة لا تقل عن 6 أسابيع ليستعيدوا ليقاتهم البدنية.

وأكد إبراهيم عثمان على ضرورة إلغاء المسابقة لهذا العام، حفاظًاً على أرواح وسلامة اللاعبين، رغم الخسارة التي سيتكبدها الاسماعيلي والأندية المصرية، ولكن سلامة الأرواح هي أولى الأولويات في الوقت الحالي، ولكي لا نكبد أنفسنا خسارة أكبر حال عودة المسابقة مرة أخرى .

