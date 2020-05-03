شكرا لقرائتكم أندية الممتاز تطالب اتحاد الكرة بعقد اجتماع لتحديد موقف الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أرسل عدد من أندية الدوري الممتاز مخاطبات إلى اللجنة الخماسية باتحاد الكرة من أجل عقد اجتماع لتحديد مصير مسابقة الدوري الممتاز للموسم الجاري ، بعد توقفها بسبب إنتشار فيروس كورونا و إيقاف جميع الأنشطة الرياضية في مصر حيث أنشأ رؤساء أندية الدوري الممتاز جروب " واتس آب " لمناقشة مصير بطولة الدوري الممتاز للموسم الجاري ، سواء بالإستكمال أو المطالبة بإلغاء البطولة بسبب إنتشار فيروس كورونا.
يتواجد على جروب " واتس آب " جميع رؤساء أندية الدوري الـ18 ، وتم البدأ في طرح الأسئلة على الجروب حول إمكانية استئناف بطولة الدوري خلال الفترة المقبلة و أيضاً السلبيات و الإيجابيات الخاصة في حالة إلغاء المسابقة على أن يتم مطالبة مسئولو اللجنة بعقد اجتماع لحسم مصير المسابقة ومعرفة رأي كل نادي في استكمال أو إلغاء المسابقة.
فى سياق متصل، كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، أنه سيتم تحديد مصير بطولة الدورى يوم 5 مايو الجارى سواء استكماله من عدمه بسبب فيروس كورونا، وإرساله إلى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم.
وأكد مسئولو اتحاد الكرة أن كاف حدد 5 مايو موعدا نهائيا للرد على مصير البطولات المحلية، وبالتالى سيرسل اتحاد الكرة الرد بعد التنسيق مع جهات الدولة فى نفس اليوم، بتحديد موقف مسابقتىّ الدورى والكأس هذا الموسم، سواء بإلغائهما أو استكمالهما، وفى حال الرد بنية استكمال البطولات، وهو الأقرب للتطبيق بنسبة كبيرة، لابد أن يضع الاتحاد الاستراتيجية التى سيتبعها من أجل استمرار البطولتين .
ومنح الاتحاد الكاف مُهلة للاتحاد حتى يوم 5 مايو لمراسلته بهذه التفاصيل، كما طالب فى خطابه اتحاد الكرة بتوضيح هذه المعلومات من أجل أن يبدأ هو تحديد المواعيد المناسبة لمباريات نصف نهائى ونهائى دورى أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية وموعد القيد الأفريقى فى الموسم الجديد، وهذا سيتحدد بناءً على المواعيد التى ستضعها الجبلاية لإنهاء مسابقاتها .
8 صباجا
استبعد مسؤولو الزمالك، رحيل المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق الأبيض، فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد التقارير المختلفة التى انتشرت فى الآونة الأخيرة عن وجود عروض أوروبية له.
ويفضل المغربى بن شرقى استكمال مشواره مع الزمالك ثم التفكير فى أية عروض أخرى، حيث توج مع الفريق الأبيض ببطولتى السوبر الأفريقى والمحلى على حساب الترجى التونسى والأهلى على الترتيب، بخلاف التأهل لنصف نهائى دورى أبطال أفريقيا حيث يرتبط الأبيض بملاقاة الرجاء المغربى فى هذا الدور بعد تخطى عقبة الترجى فى دور الثمانية.
ويرغب "بن شرقى" فى مواصلة مشواره مع الزمالك هذا الموسم نحو المنافسة على حصد لقب دورى أبطال أفريقيا حيث يتواجد اللاعب حاليا فى بلاده نظرًا لتوقف النشاط الكروى لتجنب انتشار فيروس كورونا، حيث يضع اللاعب تركيزه فى الوقت الحالى حول الحفاظ على لياقته البدنية والعودة للمشاركة مع الفريق بأفضل صورة ثم فتح ملف العروض حين معرفة مصير الموسم الجاري، إلا أن اللاعب تعد رغبته الأولى مواصلة مشواره مع الفريق نحو حصد مزيد من الألقاب الأبيض، بعدما تألق هذا الموسم مع الفريق منذ ضمه قادما من الهلال السعودى.
ويحرص الرباعى الأجنبى بالزمالك، التونسى فرجانى ساسى، والمغربى أشرف بن شرقى ومواطنه محمد أوناجم إلى جانب الكونغولى كابونجو كاسونجو، على إرسال فيديوهات التدريبات الخاصة بهم إلى الجهاز الفنى للأبيض، للتأكيد على مواصلة الحفاظ على التدريبات اليومية الخاصة بالبرامج البدنية الموضوعة لهم للحفاظ على لياقتهم البدنية، حيث يتواجد ساسى فى تونس بينما يتواجد الثنائى بن شرقى وأوناجم فى المغرب فيما فضل كاسونجو الاستمرار فى القاهرة.
لذا يحرص الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، على التواصل معهم بشكل مستمر إلى جانب باقى لاعبى الفريق للاطمئنان على أحوالهم إلى جانب الاطمئنان على مواصلة العمل للحفاظ على لياقتهم البدنية وأوزانهم فى فترة التوقف الحالية التى تأتى لتجنب انتشار فيروس كورونا .
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