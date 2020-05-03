شكرا لقرائتكم خبر عن أندية الممتاز تخاطب اتحاد الكرة لعقد اجتماع لتحديد موقف الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل عدد من أندية الدوري الممتاز مخاطبات إلى اللجنة الخماسية باتحاد الكرة من أجل عقد اجتماع لتحديد مصير مسابقة الدوري الممتاز للموسم الجاري، بعد توقفها بسبب إنتشار فيروس كورونا و إيقاف جميع الأنشطة الرياضية في مصر حيث أنشأ رؤساء أندية الدوري الممتاز جروب " واتس آب " لمناقشة مصير بطولة الدوري الممتاز للموسم الجاري ، سواء بالاستكمال أو المطالبة بإلغاء البطولة بسبب إنتشار فيروس كورونا.

يتواجد على جروب " واتس آب " جميع رؤساء أندية الدوري الـ18 ، وتم البدأ في طرح الأسئلة على الجروب حول إمكانية استئناف بطولة الدوري خلال الفترة المقبلة و أيضاً السلبيات و الإيجابيات الخاصة في حالة إلغاء المسابقة على أن يتم مطالبة مسئولو اللجنة بعقد اجتماع لحسم مصير المسابقة ومعرفة رأي كل نادي في استكمال أو إلغاء المسابقة.

فى سياق متصل، كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، أنه سيتم تحديد مصير بطولة الدورى يوم 5 مايو الجارى سواء استكماله من عدمه بسبب فيروس كورونا، وإرساله إلى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم.

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وأكد مسئولو اتحاد الكرة أن كاف حدد 5 مايو موعدا نهائيا للرد على مصير البطولات المحلية، وبالتالى سيرسل اتحاد الكرة الرد بعد التنسيق مع جهات الدولة فى نفس اليوم، بتحديد موقف مسابقتىّ الدورى والكأس هذا الموسم، سواء بإلغائهما أو استكمالهما، وفى حال الرد بنية استكمال البطولات، وهو الأقرب للتطبيق بنسبة كبيرة، لابد أن يضع الاتحاد الاستراتيجية التى سيتبعها من أجل استمرار البطولتين .

ومنح الاتحاد الكاف مُهلة للاتحاد حتى يوم 5 مايو لمراسلته بهذه التفاصيل، كما طالب فى خطابه اتحاد الكرة بتوضيح هذه المعلومات من أجل أن يبدأ هو تحديد المواعيد المناسبة لمباريات نصف نهائى ونهائى دورى أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية وموعد القيد الأفريقى فى الموسم الجديد، وهذا سيتحدد بناءً على المواعيد التى ستضعها الجبلاية لإنهاء مسابقاتها .