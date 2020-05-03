رياضة | ساسي يقترب من الرحيل عن الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الأحد 3 مايو 2020 06:21 صباحاً - انت الان تقراء خبر ساسي يقترب من الرحيل عن الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية محلية نقلاً عن مصدر مطلع في الزمالك بأنه تم استبعاد فكرة رحيل نجم خط وسط الفريق التونسي فرجاني ساسي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة خاصة وأنه يعتبر من العناصر الأساسية في القلعة البيضاء.

وكشفت التقارير الصحفية أن مازال متبقي في عقد فرجاني ساسي موسما مع الفريق الأبيض بخلاف الموسم الحالي المتوقف لتجنب انتشار فيروس كورونا.

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وأوضحت التقارير الصحفية أن إدارة الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور وفرجاني ساسي لديهما رغبة متبادلة في استمراره ضمن صفوف الزمالك في الموسم المقبل.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن فرجاني ساسي متواجد في بلاده منذ إيقاف النشاط الكروي عقب تفشي فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت التقارير الصحفية أن الاتحاد الكرة المصري قام بتجميد النشاط الرياضي في مصر لمدة أسبوعين وذلك بحسب تعليمات وتوجيهات من قبل رئاسة الجمهورية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والمميت حول العالم من أجل الحفاظ على أرواح المواطنين