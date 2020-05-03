رياضة | 4 شباب مرشحين لخلافة الجوكر في الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 3 مايو 2020 06:21 صباحاً - انت الان تقراء خبر 4 شباب مرشحين لخلافة الجوكر في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية محلية، أن قطاع الناشئين في الأهلي عرض على السويسري رينيه فايلر المدير الفني للمارد الأحمر، عددًا من العناصر الشابة من أجل المشاركة في التدريبات وتصعيدها للفريق الأول في الفترة المقبلة.

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وأكدت التقارير الصحفية أنه تم ترشيح الرباعي أحمد سيد عبد النبي وإبراهيم السيد وفارس طارق بالإضافة إلى كريم يحيى والمعار إلى صفوف سموحة، وذلك من أجل خلافة أحمد فتحي نجم الفريق الذي تأكد رحيله عن الفريق عقب نهاية الموسم الحالي إلى براميدز.

وأوضحت التقارير الصحفية أن الساعات الماضية كانت قد شهدت تعطل مفاوضات الأهلي مع رجب بكار الظهير الأيمن لبراميدز من أجل الإنضمام إلى صفوف القلعة الحمراء.