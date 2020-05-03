شكرا لقرائتكم خبر عن كريم طارق يخطر بتروجت برفضه اللعب بالقسم الثانى ورغبته بالبقاء فى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أخطر كريم طارق لاعب بتروجت المعار لطلائع الجيش ، إدارة ناديه برفضه العودة للعب فى دوري القسم الثانى ورغبته فى استكمال مسيرته بالدوري المصرى سواء مع طلائع الجيش أو فى حالة وصول عرض من الأهلى والزمالك للنادى البترولى بشكل رسمى لاسيما بعد أن أصبح لاعباً دولياً لأول مرة وأشركه حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر لمدة 49 دقيقة فقط في مباراة ودية أمام المنتخب الليبيري على الجانب الآخر كان جالسا على دكة الاحتياط في مباراتين رسميتين في تصفيات كأس أمم إفريقيا الكاميرون 2021 أمام المنتخبين الكيني، وجزر القمر، ولكن سبق أن انضم كريم طارق إلى المنتخب المصري للشباب، والمنتخب المصري الأولمبي.

و بدأ العميد أحمد فؤاد المهدى، مدير الكرة بطلائع الجيش، سلسلة مفاوضاته مع نادى بتروجت لتمديد إعارة كريم طارق لاعب بتروجت المعار للطلائع لنهاية الموسم بعد ظهوره بمستوى متميز وتهافت الأندية الكبرى على التعاقد معه، وقال عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى للطلائع، إنه طلب من العميد أحمد فؤاد المهدى مدير الكرة بدء خطوات تمديد إعارة كريم طارق، مشيرا إلى أن هذا يتوقف على موقف بتروجت خاصة أن اللاعب مرتبط بتعاقد مع الفريق البترولى.

وتلقى الزمالك ترشيحات من وكلاء اللاعبين بضم كريم طارق جناح طلائع الجيش، والذى ظهر بصورة جيدة مع فريقه هذا الموسم الذى توقف لتجنب انتشار فيروس كورونا.

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ومن المقرر أن يعرض مسئولو الزمالك كريم طارق على الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الأبيض، للحصول على رأيه بشأن التفاوض مع اللاعب بصورة رسمية من عدمه، فى ظل اهتمام المدرب الفرنسى بتدعيم صفوف الفريق فى الموسم المقبل فى مجموعة من المراكز المختلفة بالتشاور مع إدارة القلعة البيضاء.

ويشهد الدورى المصرى حاليا فترة توقف وفقا للإجراءات الاحترزية للدولة من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث تستغل الأندية فترة تعليق النشاط فى ترتيب أوضاع الميركاتو الصيفى.