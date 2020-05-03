فاروق جعفر: بالورقة والقلم مرتضى الرئيس الأفضل للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

اختار فاروق جعفر نجم نادي الزمالك السابق، مرتضى منصور الرئيس الأفضل للقلعة البيضاء بسبب الانجازات التي قام بها خلال فترة تواجده مع النادي.

فاروق جعفر قال في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 1" في الساعات الأولى من صباح الأحد :"بالورقة والقلم مرتضى منصور الرئيس الأفضل لنادي الزمالك بسبب الإنجازات التي حققها سواء على صعيد البطولات أو الانشاءات".

وعن علاقته مع مرتضى منصور، كشف :"أنا ضد من يهاجم مرتضى منصور أو ينكر ما حققه في النادي حاليًا، فريق الكرة حقق خمسة بطولات في الفترة الأخيرة، وعدد أعضاء النادي ارتفع 60%".

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وتابع :"لنرى مثلاً عندما كنت مديرًا فنيًا لفريق الكرة في 2004 لم يكن لي مكتب خاص بي، والآن النادي أصبح في طفرة إنشائية وهذا لم يحدث سوى في عهد مرتضى منصور".

وبسؤاله عن خلافه مع مرتضى منصور، رد فاروق جعفر قائلاً :"علاقتي مع مرتضى منصور تصل إلى 40 عامًا، أنا وهو فاهمين بعض جدًا، علاقتي معه ليس كنجم كبير بريس نادي إنما أصدقاء".

جدير بالذكر أن مرتضى منصور يتولى رئاسة القلعة البيضاء منذ 2014 وحتى الآن.