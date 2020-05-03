فاروق جعفر: أرفض تدريب الزمالك في وجود مرتضى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف فاروق جعفر نجم نادي الزمالك، عن رأيه في قيادة الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة في وجود مرتضى منصور على منصب رئيس القلعة البيضاء.

جعفر قال في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 1" في الساعات الأولى من صباح الأحد :"أرفض قيادة الزمالك في حال وجود مرتضى منصور".

وعن رأيه في تولي إيهاب جلال مدربًا للزمالك، رد :" كنت ضد تولي إيهاب جلال لقيادة الزمالك".

وكان إيهاب جلال تولى قيادة الزمالك في موسم (2017 - 2018) قبل أن يرحل عن الفريق بسبب سوء النتائج.

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وتابع :"مرتضى منصور حقق التكافئ مع الأهلي من حيث الإعلام، والزمالك أصبح لديه الشخصية وهذا لم يتحقق في تاريخ النادي منذ أن تواجدت في فترة الستينيات".

وأكمل :"أتحدى أن يوجد رئيس نادي في الزمالك كان يستطيع الوقوف أمام الأهلي، مرتضى منصور حقق شعبية في النادي بسبب عمله في النادي".

وعن أداء الفرنسي باتريس كارتيرون في مهمته مع الزمالك، أوضح :"كارتيرون لم ينجح مع وادي دجلة بجانب الأهلي رغم الإمكانيات التي تواجدت معه وتحديدًا مع الأهلي إلا أنه في النهاية لم يحقق البطولات، لكن بعد تجربته مع الأهلي استطاع أن يستفيد من هذه المرحلة وهذا ظهر مع الزمالك ".

كارتيرون تولى قيادة الزمالك منذ الموسم الحالي بدلاً من المدير الفني الصربي ميتشو والذي رحل بسبب سوء النتائج، حيث استطاع المدير الفني الفرنسي أن يجمع بين بطولتي السوبر الأفريقي والمصري بعد الفوز على الترجي والأهلي.