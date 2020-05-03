أسامة عرابي: الأهلي لا يستحق لقب الدوري في حالة إلغاء المسابقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
أكد أسامة عرابي، لاعب الأهلي السابق، أنه ضد فكرة إلغاء مسابقة الدوري هذا الموسم بسبب فيروس كورونا، لافتا أن يجب استكمال المنافسة حتى لو لمرحلة متأخرة.
وقال عرابي في تصريحات لبرنامج جمهور التالتة عبر قناة أون تايم سبورتس:" الأندية ستتكبد خسائر بالملايين في حالة إلغاء الدوري، وقرار عدم استكمال النشاط سيؤثر بالتأكيد على الكرة المصرية بالسلب".
وأضاف، انه هناك بعض الأندية تطالب بإلغاء المسابقة نظرا لموقفا الصعب في جدول الترتيب، فمن مصلحتها إلغاء المسابقة وبدء دوري من بدايته.
وأوضح، أن منح الأهلي لقب الدوري هذا الموسم في حالة الغاء المسابقة لن يكون بالأمر الجيد، لانه لا يزال عدد كبير من المباريات لكل فريق.
وأشار إلى أن الأهلي لم يحسم اللقب قبل تعليق النشاط واعطائه اللقب لن يكون بالقرار الصائب، بالإضافة لهبوط الثلاث الفرق التي تتزيل الترتيب، فلا يزال لديه فرصة للبقاء.
وأتم عرابي تصريحاته:" لابد أن يتم استكمال الدوري حتى لو في شهر يوليو المقبل، وبعدها يلحقه الموسم الجديد بعد راحة الأندية لفترة قصيرة فهذا ظرف استثنائي لم يحدث من قبل".
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