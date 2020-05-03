شاهد.. عبدالرازق حمدالله يستعيد ذكرياته بهذه الكلمات

إستعاد المغربي عبدالرازق حمدالله لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي ذكريات فوز فريقة ببطولة كأس دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الماضي وحصوله على أفضل لاعب في الدوري السعودي.

ونشر حمدالله عبر حسابة الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي العالمي الشهير بتبادل الصور "إنستجرام " قائلًا :" سلام عليكم ورحمة الله، حبيت أشارك معكم هذه الصورة المؤثرة التي كانت بعد فوزنا بأقوى وأغلى دوري سعودي في التاريخ و بعد فوزي بهداف الدوري التاريخي و أفضل لاعب في الدوري الحمد لله .

وأضاف حمدالله قائلًا :" لاكن تلك الدموع لم تكن فرحة بهذه الإنجازات فقط فالحمدلله فزت بالعديد

من الإنجازات من قبل ‏تلك الدموع خرجت من تلقاء نفسها و تذكرت قبل أقل من سنة كنت مصاب إصابة بليغة جدا التي من خلالها قرر الطبيب المشرف علي في ذلك الحين أن يقول لي أنني لن ألعب كرة القدم مرة أخرى في حياتي ... نعم قالها هكذا ( لن تعلب كرة القدم مرة أخرى في حياتك )".

وواصل حمدالله قائلًا " :‏لاكن تلك الكلمات لم تحبطني و لم تجعلني أستسلم ابدا من كلامه ...بالعكس تماما أخذت تلك الكلمات و وضعتها أمامي كتحفيز

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لي و كتحدي لي من أجل الوصول لما أريد و من أجل أن أبين للطبيب أنك مخطئ و أنت لا تعرف عزيمتي و إرادتي ، ولا أخفيكم كان تحدي صعب جدا جدا جدا ".

وتابع النجم المغربي قائلًا :" ولله الحمد قد وفقني الله أن فرت بالتحدي و فزت بالكثير و الكثير من الإنجازات و واضعا كلام الطبيب من الماضي و ساعيا إلى المستقبل مع تحديات أخرى ... و أنا حكيت لكم هذه القصة القصيرة من قصصي الكثيرة في عالم كرة القدم من أجل أن تكون لكم حافز على أنك تقاتل من اجل حلمك كيف ما كان ".

‏وأختتم نجم النصر السعودي قائلًا :"ولا تجعل أي أحد يُحبط عزيمتك و إرادتك فلن يستطيع أي احد فعل ذلك دمتم بخير و جعلنا الله من أهل الجنة".