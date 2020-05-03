الإسماعيلي يصدر بيانًا يحسم فيه موقفه من استئناف الدوري

أصدر مسؤولي مجلس إدارة النادي الإسماعيلي بيانًا لحسم موقفهم من إستكمال بطولة الدوري المصري الممتاز .

وجاء بيان الإسماعيلي كالتالي..

أعلن المهندس ابراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة الاسماعيلى عن موقف ناديه من بطولة الدورى العام هذا العام ، حيث يرى عثمان أن الحفاظ على صحة ابنائنا من اللاعبين والمدربين وجميع العاملين فى قطاع الكرة أهم و أغلى من أى شىء ، وهو ما يدعونا الى المطالبة بإلغاء المسابقة هذا العام .

ووجه رئيس النادى الإسماعيلى الدعوة للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة فى حضور اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة والشركة الراعية وأندية الدورى الممتاز ،وذلك من أجل اتخاذ القرار المناسب بالنسبة لمسابقة الدورى وتوضيح الأمور على أرض الواقع واتخاذ القرار الذى توافق عليه الأندية بما يتوافق مع الظروف الحالية التى تعيشها البلاد بسبب مرض الكورونا وفى ظل التداعيات التى خلفتها هذا الأزمة حتى الآن .

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وأعرب عثمان عن اندهاشه من من تقاعس الاتحاد عن عقد اجتماعات تحضرها كل الأندية بصفتها المتضررة من توقف وتعليق المسابقة وعدم وضوح الرؤية بالنسبة للمسابقة التى ينادى أكثر من 15ناديا من أندية الدورى بإلغائها والبحث فى اتخاذ الأندية الإجراءات للاستعداد للموسم الجديد وقال رئيس الاسماعيلى أن هناك مشكلة لم يتطرق إليها مسئولو

الجبلاية وهو مصير اللاعبين الأجانب الذين يشاركون مع الأندية فى الدورى فى ظل توقف حركة الطيران من وإلى مصر وهو الأمر الذى يؤثر سلبا على الأندية فى حال إذا ما اتخذ الاتحاد قرارا بعودة المسابقة فى الموعد الذى أشار إليه فى بياناته التى تصدر بين الحين والآخر وحتى حال وصول اللاعبين الأجانب فإنهم سيدخلون الحجر الصحى لمدة 15بوما وهو ما يحتاج بعده إلى فترة زمنية أطول لكى يستعيد هؤلاء اللاعبين قدراتهم الفنية .

وأكد المهندس إبراهيم عثمان على صعوبة أن تنطلق المسابقة فى الموعد الذى أشار اليه الاتحاد فى الموعد الافتراضى الذى حدد وهو لايتناسب على الاطلاق مع الأندية ولاعبينا الذين غابوا عن الكرة لمدة 50يوما حتى الآن وبالتالى يحتاجون إلى فترة إعداد جديدة لاتقل عن 6اسابيع على الأقل حتى يستعيد اللاعبين قدراتهم البدنية والفنية وهو الأمر الذى يجعل الموعد الذى حددته الجبلاية غير منطقى على الاطلاق ولايتناسب مع فرق من المفترض انها تنافس وليست ،،كومبارس،،فى فيلم الدورى فهذه الأندية اضيرت بشدة من توقف الدورى وغابت عنها

المصادر المالية سواءا من الشركة الراعية أو غيرها والأندية مطالبة بالوفاء بالتزاماتها تجاه اللاعبين وهو الأمر الذى لم يتطرق إليه مسئولىالاتحاد ولم يعيروه اى اهتمام وكل ما يعنيهم أن يكملوا المسابقة بأى شكل ، على سبيل المثال قامت إدارة الدراويش بسداد مبالغ تصل الى ٨٠٪ و ٩٠٪ من عقود بعض لاعبى الفريق وبرغم ذلك ترى إدارة الفريق بأن إلغاء المسابقة هذا العام هو الافضل برغم الخسائر المادية الكبيرة التى سيتكبدها النادى الاسماعيلى.

وأعلن المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة النادى الاسماعيلى أن الأندية حسمت موقفها بالنسبة لمسألة الدورى رسميا من خلال خطابات موجهة إلى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة تطالب فيه بإلغاء المسابقة والتفكير بالمنطق فيما يتعلق بشكل المسابقة فى الموسم الجديد .

وأشار عثمان إلى ان هناك العديد من الاتحادات فى اوربا وبالتحديد فى فرنسا واسبانيا وبعض البلدان الاخرى ألغت المسابقة تحت شعارصحة الناس هى الاهم وهو ما يدعونا إلى المطالبة ايضا بالغاء المسابقة تحت نفس الشعار فنحن أيضا نخشى على أبنائنا وعلى صحتهم وهى الأهم.

ومن ناحية أخرى أعلن المهندس إبراهيم عثمان أن النادى يتابع لاعبيه سواءا الموجودين بمصر أوفى الخارج وذلك من خلال الجهاز الفنى وقال إنه أجرى مكالمة تليفونية مع فخر الذين بن يوسف لاعب الفريق أكد خلالها على موافقته على تمديد تعاقده مع النادى لفترة أخرى وتم الاتفاق على أن يتم عقد اجتماع معه عقب عودته الى الاسماعيلية لوضع الأمر قيد التنفيذ فاللاعب لايمانع على الاطلاق فى استمراره مع الإسماعيلي الذى يتمسك بوجود اللاعب ضمن صفوفه فى الموسم القادم.