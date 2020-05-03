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عمر جابر يكشف مفاجآت في عودته للزمالك

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كشف طارق يحيي نجم الزمالك السابق عن موقف عمر جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز من الانضمام لصفوف الزمالك في الموسم المقبل.

 

وقال يحيي في تصريحات عبر قناة الزمالك "تحدثت مع عمر جابر تليفونيا، وأكد لي أن ما تردد عن رفضه

الانضمام للزمالك عار تماما من الصحة".

 

وواصل يحيي على لسان عمر جابر "لم يحدث أي تفاوض مع إدارة الزمالك حتى الآن ولازال في العقد موسمين مع بيراميدز ولم ولن أرفض العودة للزمالك إلا إذا

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رفض بيراميدز بيعه".

 

وأكمل "هناك ٤ ملايين جنيه خاصة بمشاركته في المباريات وإذا وصل ل٧٥% من المشاركات يحصل على ال٤ ملايين جنيه، بخلاف قيمة عقده".

 

ونفى اللاعب ما أثير عن تجاوز عقده قيمة ال٢٠ مليون جنيه بشكل نهائي وأنه أقل من ذلك. وأضاف يحيي "الزمالك لم يفاوض عمر جابر حتى الآن وقد يكون ليس بحاجة إليه".

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