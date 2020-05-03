طارق يحيي: الزمالك لا يفكر في بيع مصطفى محمد

أكد طارق يحيى نجم الزمالك الأسبق أن مجلس إدارة نادي الزمالك لا يفكر في بيع مصطفى محمد مهاجم الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأشار طارق يحيى عبر برنامج زملكاوي إلى أن

العروض التي تم تقديمها لمصطفى محمد من الخارج لم تليق بإمكانيات اللاعب فضلا عن أن الزمالك يريد الحفاظ على خدمات مهاجمه الشاب لمدة موسم آخر على الأقل.

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وأكد طارق يحيى أن الزمالك هو أول ناد في مصر أغلق أبوابه للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكان انتشار فيروس كورونا تسبب في توقف النشاط الرياضي بمعظم دول العالم خلال الفترة الأخيرة.