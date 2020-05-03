كشف حسين السيد، حارس مرمى الزمالك السابق، عن كواليس انتقاله لصفوف النادي الأبيض في عام 1987.
وقال حسين السيد خلال حلوله ضيفاً على برنامج زملكاوي الذي
وأضاف:" الأهلي عرض 35 ألف جنيه على إسكو من أجل شرئاي وحسم الزمالك الصفقة بـ 40 ألف جميه وهو مبلغ كبير جداً في ذلك الوقت".
كانت هذه تفاصيل خبر حسين السيد: انتقلت للزمالك بعد 3 شهور من خوض التدريبات في الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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