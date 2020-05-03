حسين السيد: لعبت لمنتخب مصر بعد تألقي مع إسكو

أكد حسين السيد، حارس مرمى الزمالك السابق، أنه انضم لصفوف منتخب مصر في عام 1986 بعدما تألق

في صفوف إسكو.وأضاف خلال حلوله ضيفاً على برنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" انضميت للزمالك بعد انضمامي لمنتخب مصر".وأكمل حديثه مؤكداً أنه قام بفتح مكتب شحن للبضائع خلال فترة لعبه للزمالك.