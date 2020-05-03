اخبار الرياضه

بعثة فريق اليد بـنادي الخليج تصل السعودية قادمة من تونس

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة اليد بنادي الخليج السعودي إلى المملكة العربية اليوم قادمة من تونس بعد عدم قدرتهم على العودة عقب انتهاء منافسات البطولة

العربية الخامسة عشر التي أقيمت في تونس مطلع شهر مارس الماضي.

وكانت بعثة الفريق فوجئت بتعليق الرحلات الجوية الدولية للمسافرين

إلا في الحالات الاستثنائية بسبب انتشار فيروس
وكانت إدارة نادي الخليج قد بذلت جهودا كليرة بالتعاون مع سفارة المملكة في تونس ووزارة ، في توفير حجوزات تعيد بعثة فريق الخليج لكرة اليد إلى أرض الوطن.
 
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعثة فريق اليد بـنادي الخليج تصل السعودية قادمة من تونس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا