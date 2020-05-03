بعثة فريق اليد بـنادي الخليج تصل السعودية قادمة من تونس

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة اليد بنادي الخليج السعودي إلى المملكة العربية السعودية اليوم قادمة من تونس بعد عدم قدرتهم على العودة عقب انتهاء منافسات البطولة

العربية الخامسة عشر التي أقيمت في تونس مطلع شهر مارس الماضي.

وكانت بعثة الفريق فوجئت بتعليق الرحلات الجوية الدولية للمسافرين