مقتل حكم جزائري في ظروف غامضة

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وفاة حسام عيادي أحد حكام رابطة بجاية، اليوم السبت في ظروف غامضة. ونعى الاتحاد الجزائري في بيان عبر منصته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، "ببالغ الحزن والأسى تلقى الاتحاد، نبأ وفاة الحكم الشاب حسام عيادي". بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، "ببالغ الحزن والأسى تلقى الاتحاد، نبأ وفاة الحكم الشاب حسام عيادي". وواصل "بهذا المصاب الجلل، يتقدم رئيس الفاف خير الدين زطشي، ومحمد غوتي رئيس اللجنة الفيدرالية للحكام، وكذلك أعضاء المكتب الفيدرالي، وكل أسرة الاتحاد، بخالص التعازي وأصدق المواساة لعائلة الفقيد في ابنهم حسام رحمه الله". Advertisements

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