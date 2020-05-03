وائل جمعة: ثنائية متعب وفيلافيو كانت من افضل الثنائيات



قال وائل جمعة نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق، أن ثنائية عماد متعب و الأنجولي السابق أمادو فلافيو كانت من أفضل الثنائيات بخط هجوم الأهلي.



وأضاف جمعة في تصريحات تلفزيونية:"ثنائية عماد متعب وفلافيو كانت من أفضل الثنائيات التي مرت على الواحد فى مسيرته بكرة القدم".



وتابع:" أنت كلاعب أو كمدرب تحب الاثنين أن يلعبا

معك ، مواقف كثيرة، متعب انقذنا أكثر من مرة بتفاهمه بينه وبين فلافيو، واحدة من الاكتشافات التي تحسب لمستر مانويل جوزيه الذي أعطى له الثقة وكان دائما يراهن على عماد وهو لم يخذله ابدًا".