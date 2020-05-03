طارق يحيي: الزمالك لم يفاوض عمر جابر

أكد طارق يحيي، نجم الزمالك السابق ومقدم برنامج زملكاوي على شاشة قناة النادي أن مجلس إدارة القلعة البيضاء لم يدخل في أي مفاوضات مع عمر جابر، نجم فريق بيراميدز.
وأضاف يحيي خلال حلقة اليومالسبت:" تحدثت مع عمر جابر وأكد لي أن الزمالك لم يفاوضه من قريب أو بعيد من أجل العودة لصفوفه". وتابع:" عمر جابر نفى تماماً ما يتردد عن المقابل الذي يتقضاه في بيراميدز عبر وسائل الاعلام والذي أكدت بعض التقارير الصحفية أنه يصل إلى 20 مليون جنيه".
وأنهى حديثه مؤكداً أن عمر جابر أبدى موافقته على العودة للزمالك في حالة دخول مجلس إدارة النادي في تفاوض مع مسئولي بيراميدز.
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