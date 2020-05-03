الاهلي يُزيح الرجاء من قمة استفتاء ماركا

أزاح الاهلي المصري شقيقه المغربي الرجاء البيضاوي من المركز الأول في استفتاء أجمل شعار الذي أطلقته صحيفة ماركا الإسبانية نهاية الأسبوع الماضي بمشاركة 50 شعارًا لأندية من معظم قارات العالم.

الأهلي بعد مساندة شرسة من جمهوره، جمع حتى صباح اليوم الأحد 3-5-2020 أكثر من مليوني صوت في استفتاء ماركا، كأجمل شعار فريق كرة القدم، ليبتعد عن الرجاء الرياضي صاحب المركز الثاني بفارق 300 ألف صوت.

ويبتعد الأهلي والرجاء عن جميع الأندية الأخرى بفارق مريح من الأصوات، حيث يأتي فلومينينسي البرازيلي في المركز الثالث بـ 144.3 ألف صوت، ويحتل ريال مدريد الإسباني المركز الرابع بـ 85.5 ألف صوت.

وكان من المفاجيء تقهقر شعار ريال مدريد في هذا الاستفتاء إلى المركز الرابع، نظرًا إلى أن الصحيفة الإسبانية معروفة بإنحيازها الكبير لريال مدريد.

ويحتل نادي فنربخشة التركي المركز الخامس برصيد 69.4 ألف صوت، ويتبعه العملاق التشيلي “كولو كولو” بـ60.5 ألف صوت.

ويضم الشعار الجديد للنادي الأهلي 4 نجمات للدلالة على عدد بطولات الدوري المصري التي حققها طوال مسيرته منذ تاريخ تأسيسه عام 1907، وعددها 41 لقبًا، بالإضافة إلى 8 نجمات في أسفل الشعار للإشارة إلى تتويج الفريق بلقب دوري أبطال أفريقيا، وهو رقم قياسي غير مسبوق.

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وأضيف مؤخرًا عبارة “بطل القرن الأفريقي” باللون الذهبي إلى الجزء السفلي من شعار النادي الاهلي الذي يترأسه أسطورة كرة القدم المصرية وأفضل لاعب أفريقي لعام 1982 من فرانس فوتبول “محمود الخطيب”.

وأمام الأهلي والرجاء فرصة للتنافس على دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، بعدما بلغا نصف النهائي أمام الوداد البيضاوي والزمالك المصري – على الترتيب -.

تاريخ مواجهات الأهلي والرجاء

تواجه الأهلي والرجاء 6 مرات في دوري أبطال أفريقيا أعوام 1999 و2002 و2005، انتهت 3 مباريات بالتعادل 1/1 و3/3 و1/1، ومبارتان بفوز الرجاء، ومباراة بفوز الأهلي.

وترجع المواجهة الأولى بين الأهلي والرجاء إلى نسخة عام 1999 بدور مجموعات دوري الأبطال، انتهى لقاء الذهاب بخسارة الأهلي بهدف دون رد في ستاد القاهرة، وانتهى لقاء الإياب في المغرب بالتعادل 1/1، وتُوج الرجاء بلقب البطولة تحت قيادة المدرب البوسني “وحيد خليلوزيتش”.

وفي دور مجموعات الأبطال بنسخة 2002، فاز الرجاء الرياضي في المباراة الأولى 1/2، وشهد اللقاء تألق هشام بوشروان، وانتهى لقاء الإياب بالتعادل 3/3، وودع الأهلي من دور المجموعات وخسر الرجاء اللقب في النهائي أمام الزمالك.

وخلال دور مجموعات الأبطال نسخة 2005، فاز الأهلي أخيرًا بهدف دون رد كان قد سجله نجم خط الوسط “محمد شوقي”، وانتهى لقاء الإياب بالتعادل 1/1، واستطاع الاهلي التتويج بلقب البطولة للمرة الرابعة في تاريخه آنذاك بعد أن هزم النجم الساحلي التونسي في النهائي.