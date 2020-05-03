رياضة | ليفربول نافس كبار أوروبا على نجم نابولي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 3 مايو 2020 04:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر ليفربول نافس كبار أوروبا على نجم نابولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن ليفربول الإنجليزي يسعى للتعاقد مع السنغالي خاليدو كوليبالي نجم نابولي الإيطالي في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت صحيفة توتو ميركاتو الإيطالية بأن مسئولي ليفربول أجروا إتصالاتهم مع مسئولي نابولي من أجل مناقشة إمكانية التعاقد مع النجم السنغالي البالغ من العمر 28 عامًا.

وأكدت الصحيفة الإيطالية أن العديد من الأندية الأوروبية ترغب في الحصول على خدمات كوليبالي في الصيف المقبل على رأسها مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد الإنجليزيين بالإضافة إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وألمحت الصحيفة الإيطالية أن كوليبالي مستعد للرحيل عن صفوف نابولي وذلك في حال وصول عرض مغرٍ له ولناديه الإيطالي كما أن نابولي لا يمانع رحيله في نهاية الموسم الحالي.