رياضة | عرض مغري يصل ليل للتخلي عن نجمه

كتب هاني نصر العربي في الأحد 3 مايو 2020 04:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر عرض مغري يصل ليل للتخلي عن نجمه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت وسائل إعلام فرنسية بأن العديد من الأندية الأوروبية تسعى للحصول على خدمات النيجيري فيكتور أوسيمين نجم هجوم ليل الفرنسي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت شبكة Telefoot الفرنسية أن ليل الفرنسي تلقى عرضًا تبلغ قيمته 85 مليون يورو من أجل التخلي عن أوسيمين، وذلك دون الكشف عن هوية النادي.

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وكشفت الشبكة الفرنسية أن تشيلسي وليفربول وليستر سيتي الإنجليزيين بالإضافة إلى برشلونة الاسباني يرغبون في التعاقد مع النجم النيجيري البالغ من العمر 21 عامًا على الرغم من أنه يمتلك عقدًا مع ليل حتى 2024.

وأشارت الشبكة الفرنسية إلى أن فيكتور أوسيمين يلعب في صفوف ليل منذ عام 2019، وأنه خاض مع ناديه الفرنسي 38 مباراة في جميع البطولات، وسجل 18 هدفاً وصنع 6 أهداف.