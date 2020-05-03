رياضة | الزمالك يستبعد نجم الأهلي السابق من حساباته

كتب هاني نصر العربي في الأحد 3 مايو 2020 04:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر الزمالك يستبعد نجم الأهلي السابق من حساباته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية أن نادي الزمالك أصبح لا يرغب في ضم أحمد حجازي مدافع المنتخب الوطني الأول لكرة القدم والمحترف في صفوف وست بروميتش الإنجليزي.

أحمد حجازي يملك أكثر من عرض مصري له وخاصة من الأهلي وبيراميدز، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

إدارة الزمالك قررت الخروج من السباق على ضمه بسبب المطالب المادية العالية من اللاعب والتي تصل إلى 30 مليون جنيه في الموسم الواحد وهو ما قوبل بالرفض من جانب مسئولي القلعة البيضاء.

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إذ تضع الإدارة سقف لعقود اللاعبين خلال الموسم المقبل وعدم المغالاة نهائيًا، والذي يتعارض تماما مع طلبات أحمد حجازي الذي يسعى للحصول على مقابل مادي قريب لما يتقاضاه في الدوري الإنجليزي.

يشار إلى أنه يتواجد كل من، "محمود علاء ومحمد عبد الغني ومحمود الونش ومحمد عبد السلام" في خط دفاع الفريق الأبيض.

وكان الزمالك مدد تعاقده مع محمود علاء مؤخرًا حتى عام 2024 بشكل رسمي.