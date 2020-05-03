رياضة | فايلر يحدد طلباته من "الميركاتو" الصيفي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 3 مايو 2020 04:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر فايلر يحدد طلباته من "الميركاتو" الصيفي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بحث السويسري رينيه فايلر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال الفترة الماضية احتياجاته للموسم المقبل، واللاعبين الذي لا يرغب في تواجدهم.

واستقر فايلر على رحيل 4 لاعبين عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لعدم حاجته لخدماتهم.

وقام مدرب الأهلي بإرسال مذكرة رسمية للجنة التخطيط في القلعة الحمراء، عن طريق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة تفيد برغبته في الاستغناء عن الرباعي "حسين السيد وجيرالدو ووليد ازارو وصالح جمعة".

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ويأتي ذلك قبل الجلسة المقرر عقدها خلال الفترة المقبلة مع رئيس النادي محمود الخطيب وأعضاء لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح.بحث السويسري رينيه فايلر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال الفترة الماضية احتياجاته للموسم المقبل، واللاعبين الذي لا يرغب في تواجدهم.

واستقر فايلر على رحيل 4 لاعبين عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لعدم حاجته لخدماتهم.

وقام مدرب الأهلي بإرسال مذكرة رسمية للجنة التخطيط في القلعة الحمراء، عن طريق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة تفيد برغبته في الاستغناء عن الرباعي "حسين السيد وجيرالدو ووليد ازارو وصالح جمعة".

ويأتي ذلك قبل الجلسة المقرر عقدها خلال الفترة المقبلة مع رئيس النادي محمود الخطيب وأعضاء لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح.