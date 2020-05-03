رياضة | جوارديولا يوجه رسالة صادمة لأحلام مانشستر سيتي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 3 مايو 2020 04:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر جوارديولا يوجه رسالة صادمة لأحلام مانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه ليوناردو بونوتشي، مدافع الفريق الأول للكرة بنادي يوفنتوس، رسالة صادمة لبيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي.

وكان جوارديولا، قد طلب من إدارة نادي مانشستر سيتي، ضم بونوتشي، لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

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وكشف موقع "كالتشيو ميركاتو"، إن بونوتشي وجه رسالة خفية إلى نادي مانشستر سيتي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وأضاف الموقع أن بونوتشي نشر تغريدة ليوفنتوس خلال تهنئته بعيد ميلاده، والتي تتضمن تمني يوفنتوس أن يحقق اللاعب رفقة الفريق، الكثير من الانتصارات القادمة.

وأوضح أن بونوتشي أراد بنشر هذه الكلمات أن ينفي ما يثار من أنباء حول رحيله عن نادي يوفنتوس.