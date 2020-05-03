رياضة | مفاجأة.. الأهلي يقرر طرد 4 لاعبين في الصيف

كتب هاني نصر العربي في الأحد 3 مايو 2020 04:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. الأهلي يقرر طرد 4 لاعبين في الصيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد النادي الأهلي للدخول في سوق الانتقالات الصيفية القادمة بشكل قوي مع بداية شهر يونيو القادم.

واستقر الأهلي على رحيل 4 لاعبين دفعه واحده عن صفوف الفريق في نهاية الموسم الجاري.

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وطلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء، رحيل كل من صالح جمعة وجيرالدو دا كوستا ووليد أزارو وحسين السيد عن صفوف النادي في الصيف القادم.

وأكد رينيه فايلر إلى إدارة الأهلي أنه ليس في حاجة لخدمات هذا الرباعي في الموسم القادم ويفضل الاستفادة منهم ماديًا.