رياضة | خيمينيز يعترف بمفاوضات ريال مدريد وبرشلونة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 3 مايو 2020 04:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر خيمينيز يعترف بمفاوضات ريال مدريد وبرشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعترف المهاجم المكسيكي راؤول خيمينيز لاعب فريق وولفرهامبتون الإنجليزي بأنه لن يستطيع رفض الإنتقال الى ريال مدريد أو برشلونة، مشدداً بأنه سعيد بتواجده في إنجلترا.

تصريحات خيمينيز

وقال خيمينيز في تصريحات صحفية نقلتها خص بها شبكة "ESPN" : "اكتشفت على مواقع التواصل الاجتماعي أنني سأذهب إلى ريال مدريد وتشيلسي ومانشستر يونايتد وأرسنال، وكل يوم يخرج فريق جديد يريدني".

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وأضاف مهاجم ولفرهامبتون:"في مثل هذه الحالات عليك أن تبقى هادئاً، تخرج مثل هذه الأشياء لأنني أقوم بالأشياء بشكل جيد، لكني أود البقاء في إنجلترا، أنا سعيد وأشعر براحة كبيرة في وولفرهامبتون".

واختتم المهاجم المكسيكي:"إذا وصل عرض من ريال مدريد أو برشلونة، فمن الواضح أنك لن تفوت فرصة كهذه، ولكن إذا بقيت هنا، فسأناضل من أجل التأهل في دوري أبطال أوروبا ومن أجل أشياء مهمة".