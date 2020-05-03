رياضة | نائب الجبلاية يكشف موعد إرسال المشاركين بالبطولات الإفريقية

كتب هاني نصر العربي في الأحد 3 مايو 2020 04:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر نائب الجبلاية يكشف موعد إرسال المشاركين بالبطولات الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، على أن هناك خطة لعودة النشاط الرياضي في مصر، عقب انتهاء الأزمة الحالية.

وأضاف علي في تصريحات إعلامية: "الدولة هي من ستقرر عودة النشاط من عدمه، واتخذنا كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بجميع الملابس وكل ما يخص العودة بسلام".

وتابع: "الكاف أرسل لنا خطاب يطلب تحديد المتأهيلين والمشاركين في البطولات الإفريقية، في موعد أقصاه 5 مايو الجاري".

واختتم: "سنعمل على مخاطبة الاتحاد الأفريقي "كاف"، لتأجيل الرد على خطابه حتى 15 مايو المقبل، بدلاً من يوم 5 من نفس الشهر".