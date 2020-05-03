رياضة | الجبلاية عن تغير الشعار: أفكار على الورق

كتب هاني نصر العربي في الأحد 3 مايو 2020 04:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر الجبلاية عن تغير الشعار: أفكار على الورق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الجبلاية، عن حقيقة وجود اقتراح سابق لتصميم شعارات خاصة لمسابقات الاتحاد.

وأكد جمال محمد علي، في تصريحات إعلامية، أن كل هذا غير صحيح وأنه لم يتم مناقشة تغيير الشعار داخل أروقة الاتحاد حتى الآن.

وأضاف في تصريحات إعلامية: "لم يتم مناقشة تغيير شعار اتحاد كرة القدم الحالي لأن هذا الأمر يحتاج لعقد جمعية عمومية للموافقة على قرار التغيير أولا، ثم اختيار التصميم الجديد".

وأكمل "ولكن كان هناك اقتراحًا بتصميم شعارات خاصة لمسابقات الاتحاد مثل الدوري والكأس والسوبر، وتخصيص كرة موحدة للمسابقات".

واختتم: "كل هذه الاقتراحات هي مجرد أفكار على ورق، لم يتم تنفيذها أو مناقشتها حتى الآن، ومن الوارد فتحها خلال الأيام المقبلة".