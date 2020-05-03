رياضة | رئيس لجنة المسابقات: الاتحاد التونسي اتخذ قرارًا بعدم إلغاء مسابقة الدوري والأندية تؤيد ذلك

كتب هاني نصر العربي في الأحد 3 مايو 2020 04:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر رئيس لجنة المسابقات: الاتحاد التونسي اتخذ قرارًا بعدم إلغاء مسابقة الدوري والأندية تؤيد ذلك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أمين موقو مدير لجنة المسابقات بالاتحاد التونسي لكرة القدم بأن اتحاد الكرة اتخذ قرارا بعدما إلغاء مسابقات الموسم الحالي رغم أزمة كورونا وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"الاتحاد التونسي لم يتبقى الضوء الأخضر لممارسة الرياضة ، ولكن هناك سيناريوهات من أجل استكمال باقي المسابقات".

وتابع :"قدمنا مشروعات لاستكمال الدوري، وفي حالة عد موافقة وزارة الصحة على استكمال المسابقات حاليا فسيتم استئناف باقي المباريات في شهر يوليو المقبل".

وزا :"لو الدولة اتخذت قرار بعد استكمال الدوري حاليا سيتم استكمال باقي المباريات المتبقية في شهر أغسطس المقبل".

وأشار :"اتخذنا قرار في اجتماع الاتحاد التونسي منذ 3 أسابيع بعدم إلغاء مسابقة الدوري حتى لو وصل استئناف المباريات في شهر سبتمبر".

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وأوضح :"الجولات الـ10 المتبقية تحتاج إلى 7 أسابيع من أجل خوضها، واتخذنا قرارا نهائيا باستكمال الموسم وعدم إلغائه".

وعن وجود أندية في الدوري ترفض استكمال المسابقة قال :"هناك عدد من الأندية ترى بأنه من المفضل أن نعود لاستئناف الموسم في شهر أغسطس المقبل".

وأتم حديثه :"من المتوقع أن تقول الدولة التونسية كلمتها في استئناف المسابقة خلال أسبوعين".

