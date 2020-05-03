رياضة | رئيس لجنة المسابقات: الاتحاد التونسي اتخذ قرارًا بعدم إلغاء مسابقة الدوري والأندية تؤيد ذلك

كتب هاني نصر العربي في الأحد 3 مايو 2020 04:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر رئيس لجنة المسابقات: الاتحاد التونسي اتخذ قرارًا بعدم إلغاء مسابقة الدوري والأندية تؤيد ذلك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"الاتحاد التونسي لم يتبقى الضوء الأخضر لممارسة الرياضة، ولكن هناك سيناريوهات من أجل استكمال باقي المسابقات".
وتابع :"قدمنا مشروعات لاستكمال الدوري، وفي حالة عد موافقة وزارة الصحة على استكمال المسابقات حاليا فسيتم استئناف باقي المباريات في شهر يوليو المقبل".
وزا :"لو الدولة اتخذت قرار بعد استكمال الدوري حاليا سيتم استكمال باقي المباريات المتبقية في شهر أغسطس المقبل".
وأشار :"اتخذنا قرار في اجتماع الاتحاد التونسي منذ 3 أسابيع بعدم إلغاء مسابقة الدوري حتى لو وصل استئناف المباريات في شهر سبتمبر".
وأوضح :"الجولات الـ10 المتبقية تحتاج إلى 7 أسابيع من أجل خوضها، واتخذنا قرارا نهائيا باستكمال الموسم وعدم إلغائه".
وعن وجود أندية في الدوري ترفض استكمال المسابقة قال :"هناك عدد من الأندية ترى بأنه من المفضل أن نعود لاستئناف الموسم في شهر أغسطس المقبل".
وأتم حديثه :"من المتوقع أن تقول الدولة التونسية كلمتها في استئناف المسابقة خلال أسبوعين".