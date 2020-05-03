شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق جعفر: كهربا كان لازم يمشى.. والزمالك يحتاج السولية ومعلول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال فاروق جعفر، نجم الزمالك السابق، إن محمود كهربا لاعب الأهلى الحالى، كان لابد من رحيله عن الأبيض، بسبب كثرة أزماته وحالة التوتر التى يصدرها للفريق، وكذلك حمدى النقاز الظهير الأيمن السابق الذى ينطبق عليه نفس الأمر، مشيرا إلى أن الأقرب هو رحيل محمد عواد على أن تضم قائمة الزمالك فى الموسم المقبل كل من محمود جنش ومحمد أبو جبل ومحمد صبحى.

تابع جعفر فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت، أن الزمالك يحتاج لتدعيم صفوفه الموسم المقبل فى مركز الوسط، مضيفا: وأتمنى انضمام لاعب بنفس إمكانات عمرو السولية، كما أتمنى انضمام على معلول للزمالك أيضا، بينما رمضان صبحى غير مستقر حاليا ولن يقدم شيئا للأبيض لو انتقل إليه.

فيما أكد الإعلامى سيف زاهر، أن لاعبى نادى الزمالك وافقوا فيما بينهم على تخفيض عقودهم خلال الفترة الحالية بسبب أزمة فيروس كورونا، موضحا أن جروب "واتس أب" الذى يتواجد عليه جميع اللاعبين شهد موافقة جميع اللاعبين على تخفيض الرواتب ، وأبلغ اللاعبون إدارة الفريق بهذا الأمر.

فى السياق ذاته، قال سيف زاهر خلال برنامجه بقناة اون تايم سبورت، إن عمر جابر لاعب بيراميدز اقترب بقوة من نادى الزمالك فى الموسم المقبل بعدما وافق على تخفيض راتبه ليحصل على 12 مليونا فى الموسم الواحد رغم أنه كان يحصل على أكثر من 20 مليونا فى السنة الواحدة فى بيراميدز، لكنه سيكون ضمن لاعبى الفئة الأولى فى الزمالك.

على صعيد مغاير، استبعد مسئولو نادي الزمالك فكرة ضم مدافع أجنبي في الصيف المقبل في ظل إمكانية صدور قرار من اتحاد الكرة بتقليص عدد الأجانب في الموسم المقبل.

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وجاء تفكير مسئولو الزمالك في الاستفادة من مكان اللاعب الأجنبي في قائمة الفريق للموسم المقبل، في ضم مهاجم او صانع العاب خاصة في ظل احتمال رحيل أيا من اشرف بن شرقي او فرجاني ساسي في الصيف المقبل في حالة تلقيهما عروضا احتراف قوية.

ينتظر مسؤولو الزمالك، عودة التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الأبيض، من بلاده، حين استئناف رحلات الطيران المعلقة لتجنب انتشار فيروس كورونا، وذلك من أجل الحديث مع اللاعب حول تجديد عقده الذى ينتهى بنهاية الموسم المقبل.

يأتى قرار الزمالك فى ظل الرغبة المتبادلة بين مسئولى الأبيض وساسى حول استمراره فى القلعة البيضاء، بعد استبعاد رحيله عن الفريق فى فترة الانتقالات المقبلة، لكونه أحد الركائز الأساسية للفريق الأبيض منذ ضمه من صفوف النصر السعودى، حيث يتبقى فى عقده موسم مع القلعة البيضاء بخلاف الموسم الحالى، المتوقف لتجنب انتشار فيروس كورونا.

ومن المنتظر، أن يفتح مسؤولى الزمالك باب استمرار فرجانى ساسى وتجديد التعاقد معه حين عودته من تونس، بعد جس نبضه أكثر من مرة وتأكيده حول رغبته فى مواصلة مشواره بالقميص الأبيض حيث يعد هذا الموسم هو الثانى له داخل القلعة البيضاء بعد ضمه الموسم الماضى من النصر السعودى، ليصبح أحد الركائز الأساسية بالفريق الأبيض.

ويحرص الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، على التواصل معهم بشكل مستمر إلى جانب باقى لاعبى الفريق للاطمئنان على أحوالهم إلى جانب الاطمئنان على مواصلة العمل للحفاظ على لياقتهم البدنية وأوزانهم فى فترة التوقف الحالية التى تأتى لتجنب انتشار فيروس كورونا.