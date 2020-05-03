شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة عرابى:يول أقوى مدرب بتاريخ الأهلى وقال لى "عندى فلوس لو حرقتها مش هتخلص" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أسامة عرابي نجم الأهلي والمنتخب الوطني السابق ان الهولندي مارتن يول المدير الفني الأسبق للأهلي هو أقوى مدرب تولي تدريب الأحمر في تاريخه.

وقال عرابي في تصريحات لبرنامج جمهور التالتة علي قناة أون تايم سبورت 2 : مارتن يول تولي تدريب فرق في الدوري الإنجليزي 10 سنوات ويمتلك سيرة ذاتية قوية ولكنه تعرض لضغوط في مصر بسبب خسارة بطولة أفريقيا.

وأضاف عرابي أن مارتن يول أخبره أنه لا يعمل في مصر من أجل الفلوس لانه يمتلك أموالا لو اشعل فيها النار لن تنتهى.

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وعن تنظيم الأهلي مباريات اعتزال قال عرابي إن هناك معايير للاعبين الذين تنظم لهم مباريات اعتزال في الأهلى منها على سبيل المثال أن يكون خدم على الأقل 10 سنوات.

من ناحية اخري أعلن النادي الأهلي عن موقفه من استئناف النشاط الرياضي إذ يرى ضرورة العمل علي استكمال الموسم الكروي 2019/2020 في التوقيت الذي تحدده مؤسسات الدولة وفقاً لرؤيتها بما يضمن عودة آمنة تسهم في تحقيق كل الأهداف الصحية والاقتصادية والرياضية.