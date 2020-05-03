شكرا لقرائتكم فاروق جعفر : العدل كان غائبا عندما كنت قائد الزمالك وتلقيت سيارات هدية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال فاروق جعفر، نجم منتخب مصر ونادى الزمالك السابق، انضممت للزمالك وعمري 11 عاما ولم أشجع الأهلي يوما .

وأضاف فاروق جعفر،في حواره مع سيف زاهر، في برنامج ملعب on time sport , على قناة 1 on time sport ، اعرف قيمة نفسي جيدا سواء كنت لاعبا أو مدربا.

وواصل جعفر حديثه قائلا : "كنت احصل أنا وحسن شحاتة وعلى خليل على 150 جنية في الفئة الأعلى، وكنت أتلقى سيارات هدية من الأمراء والمشجعين".

وتابع جعفر الرئيس السادات تدخل لحل ازمة عربيتي مع وزير المالية وكنت احصل عليها كهدية من سعوديين

واستكمل أن العدل كان غائبا فى الرواتب عندما كان كابتن نادى الزمالك

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وفى حوار سابق أكد فاروق جعفر نجم الزمالك والمنتخب السابق، أن الإقبال على عضوية نادى الزمالك زادت خلال الأربع سنوات الماضية بنسبة 100% بسبب التطورات التي تحدث.

وقال فاروق جعفر خلال حواره مع طارق يحيى في برنامج "زملكاوى" المذاع على قناة الزمالك: أن ما يشهده النادى من تطورات يجذب الكثير من الأعضاء، وأن المستشار مرتضى منصور حريص على مواصلة التطورات حتى يفكر الأعضاء بالنادى ويجدوا كل ما يريدون.

وعن جيله، قال نجم الزمالك السابق: إن جيله كان يعانى من ضعف إمكانيات نادى الزمالك، وأنهم كانوا ينتظرون المباريات خارج ملعب الزمالك، وأن تطور نادى الزمالك الإنشائى قابله تطور في أداء الفريق، وهو صورة مصغرة للتطور الذى تشهده الدولة، مؤكدا: كنا بنلعب في ملاعب مفيهاش خطوط ولا أبعاد في الزمالك، وكنا بنبقى مبسوطين لما نلعب بره الزمالك علشان الملاعب أفضل.

وعن فترة لعبه، قال نجم الزمالك السابق: جيلى كان يعانى من مشاكل بسبب إمكانيات الزمالك على عكس النادى الأهلى الذى كانت إمكانياته أكبر بكثير من الزمالك، لذلك حقق بطولات أكثر من الزمالك.

وعن رئيس الزمالك، قال فاروق جعفر، إن التطورات التي حدثت في الزمالك شاهده على عمله، وسخر كل الإمكانيات التي تساعد اللاعبين على التتويج بالبطولات، عكس ما كان موجودا في عصره.