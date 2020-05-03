شكرا لقرائتكم أسامة عرابي: إلغاء الدورى معناه خسارة ملايين وتتويج الأهلى لا يصح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق أسامة عرابى نجم الأهلى الأسبق على احتمالية إلغاء الدورى المصرى فى نسخته الحالية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد الذى أصاب جميع الفعاليات حول العالم بالشلل.

قال عرابى في تصريحات تلفزيونية لبرناج جمهور الثالثة المذاع على قناة "أون تايم سبورتس 2" ويقدمه الإعلامى إبراهيم فايق :" أنا ضد إلغاء الدورى لأن ذلك سيؤثر على الأندية بالضرر وكذلك منتخب مضر".

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أضاف نجم الأهلى الأسبق ::" حتى في حال إنهاء الموسم وتتويج الأهلى بالدورى سيكون من الصعب على المسئولين تحديد الصاعدين والهابطين فالأمر صعب جدا وسيسبب مشاكل وستخسر الأندية ملايين ".