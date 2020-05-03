شكرا لقرائتكم أسامة عرابي: إلغاء الدورى معناه خسارة ملايين وتتويج الأهلى لا يصح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل علق أسامة عرابى نجم الأهلى الأسبق على احتمالية إلغاء الدورى المصرى فى نسخته الحالية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد الذى أصاب جميع الفعاليات حول العالم بالشلل.
قال عرابى في تصريحات تلفزيونية لبرناج جمهور الثالثة المذاع على قناة "أون تايم سبورتس 2" ويقدمه الإعلامى إبراهيم فايق :" أنا ضد إلغاء الدورى لأن ذلك سيؤثر على الأندية بالضرر وكذلك منتخب مضر".
أضاف نجم الأهلى الأسبق ::" حتى في حال إنهاء الموسم وتتويج الأهلى بالدورى سيكون من الصعب على المسئولين تحديد الصاعدين والهابطين فالأمر صعب جدا وسيسبب مشاكل وستخسر الأندية ملايين ".
كانت هذه تفاصيل خبر أسامة عرابي: إلغاء الدورى معناه خسارة ملايين وتتويج الأهلى لا يصح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.