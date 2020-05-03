شكرا لقرائتكم خالد مهدى: خزائن الأندية لا تتحمل نفقات معسكرات طويلة استكمال الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى خالد مهدى مدير الكرة بالإنتاج الحربى أن خزائن الأندية المصرية لن تتحمل نفقات إقامة معسكرات طويلة لإستكمال مباريات الدوري هذا الموسم .

وقال مهدى فى تصريحات خاصة لـ "الخليج 365" : " نفقات معسكر واحد ليلة المباريات يكلف خزائن الاندية مبالغ كبيرة فماذا سنفعل لو قررت اللجنة الخماسية بإتحاد الكرة إقامة معسكرات طويلة لإستكمال مباريات المسابقة فنحن حينها سنكون أمام مبالغ طائلة من يتحملها "

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ويضيف مدير الكرة بالانتاج الحربى : " نؤيد عودة الدوري وعدم الغاء البطولة ولكن مع وضع نظام لايضر الاندية ويدمر ميزانياتها لاسيما أن الاندية تعانى فى الاساس من أزمات مالية بالجملة منذ توقف النشاط الكروى من رواتب لاعبين وأجهزة فنية وموظفين دون موارد مالية تعينها على تحمل هذه الاوضاع "

وفى وقت سابق أعلن خالد مهدى تخفيض عقود لاعبى فريقه 30% بسبب أزمة فيروس كورونا، والتى تسببت فى تجميد النشاط الكروى لمدة شهر كامل، وقال مهدى لـ"اليوم السابع: "عقدنا جلسة مع اللاعبين اليوم ووجدنا منهم تفهما كاملا للأزمة الراهنة وتم الاتفاق على تخفيض عقود اللاعبين بنسبة 30% لمواجهة الأزمة المالية التى ضربت كل أندية العالم دون استثناء.