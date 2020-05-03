شكرا لقرائتكم فاروق جعفر: أرفض انضمام صالح جمعة وفتحى للزمالك ومع رحيل النقاز وكهربا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض فاروق جعفر، نجم منتخب مصر ونادى الزمالك السابق، انضمام صالح جمعة للزمالك ونفس الحال بالنسبة لأحمد فتحى

وأضاف فاروق جعفر، في حواره مع سيف زاهر، في برنامج ملعب on time sport , على قناة 1 on time sport ، أن الكرة ليست الأولى في حياة صالح جمعة ، مضيفا أن احمد فتحى انتهى كرويا بعد رحيله عن الاهلى.

وقال فاروق جعفر، كنت ضد تعين إيهاب جلال لأن مستواه أقل من الزمالك، مؤكدا أن طارق حامد ومحمود علاء أهم لاعبين في الزمالك، ومؤيدا في الوقت نفسه رحيل النقاز منذ قدومه باعتباره سببا في خلافه مع مرتضى منصور، كما تمنى رحيل كهربا لأنه سيكون مصدرا للتوتر والقلق داخل الفريق .

وواصل حديثه قائلا: إن الزمالك لا يحتاج احمد رفعت وسيسيه في الوقت الحالي ، وأرفض رحيل محمد صبحي لانه مستقبل الزمالك، ويعتبر جنش الحارس رقم واحد

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ثم أبو جبل وثالثهما صبحي .

وتابع جعفر قائلا إن الزمالك في أشد الحاجة إلى عمر جابر ، كما أنه يري أن توقيت احتراف مصطفي محمد غير مناسب باعتباره لاعب واعد ولا بد من اكتسابه للخبرات .

وأكد جعفر أن الفرنسي كارتيرون استفاد من اخطائه مع الأهلي حيث لم تكن له بصمات واضحة مع وداي دجلة او الاهلى الا انه استفاد من كل اخطائه مع الزمالك