شكرا لقرائتكم حسين السيد: كنت أحفز لاعبي الزمالك بمكافاّت من أجل تحقيق الانتصارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال حسين السيد، حارس مرمى الزمالك السابق، أنه كان يحفز نجوم الفريق الأبيض خلال مشواره مع النادي من خلال مكافاّت مالية من أجل تحقيق الانتصارات.

وأضاف خلال حلوله ضيفاً على برنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" عندما كنت قائداً للزمالك انضم لنا عدد من اللاعبين صغار السن وكنت أحفزهم بمكافاّت مالية، وطارق السيد حصل على 50 حنيه مني بعد تسجيل هدف الفوز في احدى مباريات التسعينات".