شكرا لقرائتكم حسين السيد: مرحلة الزمالك بدون مرتضى منصور أشبه بفترة برشلونة بعد رحيل ميسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى حسين السيد نجم الزمالك السابق أن أحمد رمزي نجم القلعة البيضاء السابق كان أعظم جناح أيسر في تاريخ القلعة البيضاء، مشيرا إلى أن أشرف قاسم أفضل ليبرو تلعب معه داخل الملعب.

قال في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على قناة الزمالك: لدي حالة قلق في مرحلة ما بعد مرتضى منصور، وهي نفس الحالة بالنسبة لمرحلة برشلونة بعد رحيل ليونيل ميسي، مؤكدا أن فاروق جعفر ملك منتصف الملعب، وكنت على ثقة لو دخل منطقة الـ18 سيحرز هدفا أو يتحصل على ركلة جزاء.

شدد حسين السيد ، على أن الإصابة حرمت أيمن طاهر من استكمال مشواره في الملاعب، كما أن إصابته كانت سببا في أن يخوض اول مباراة مع الزمالك ضد الأهلي، مشيرا إلى انه يطمئن لوجود محمود جنش في حراسة مرمى الفريق الأبيض.