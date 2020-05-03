شكرا لقرائتكم أحمد حجازى يخوض تدريباته فى المنزل.. ونجله المشجع الوحيد.. صور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواصل أحمد حجازى مدافع ويست بروميتش الإنجليزى، تدريباته خلال فترة الحجر المنزلى بسبب توقف جميع الدوريات والأنشطة الرياضية فى العالم أجمع نظرً لتفشى فيرس كورونا.

ونشر حجازى عبر استورى صفحته الرسمية على انستجرام، لقطات من التدريبات التى يخوضها فى حديقة منزله، والتى تشمل جانب بدنى بالجرى والقفز، وأخرى تدريبات بالكرة، وقام نجل حجازى بدورالمشجع، حيث ظل يهتف باسم والده من أجل تحفيزه خلال خوض التدريبات.

وأبلغ أحمد حجازى مدافع المنتخب الوطنى ونادى ويست بروميتش مسئولى الأهلى أنه لن يلعب فى مصر لغير القلعة الحمراء، موضحاً أنه يُفضّل البقاء فى تجربته الخارجية بأوربا سواء مع وست بروميتش أو مع أى ناد آخر فى أوروبا يُحقق معه طموحاته الاحترافية وإذا قرر العودة سيكون للأهلي وليس لأى ناد آخر.

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وحاول الأهلى ضم حجازى خلال الموسم المقبل، حيث تحدث معه مسئولو القلعة الحمراء، وقدموا له عرضاً جيداً لكن حجازى أكد أنه يرغب فى البقاء بأوروبا، وإذا ما أراد العودة لمصر سيلعب للأهلى نافياً رغبته فى اللعب لأى نادً آخر سواء كان بيراميدز أو غيره.

وانتقل أحمد حجازى لويست بروميتش فى صيف 2017 على سبيل الإعارة قادمًا من النادى الأهلى، قبل أن يتم تفعيل بند الشراء فى شتاء 2018، فى صفقة تُقدر قيمتها بأكثر من 5 ملايين يورو، واستفسر مسئولو الأهلى من أحمد حجازى عن حقيقة الأنباء التي ترددت مؤخرًا بشأن توصله لاتفاق مع بيراميدز للانتقال إلى صفوفه في الموسم المقبل، خاصة أن أنباء تفاوض بيراميدز مع المدافع الدولي فرضت نفسه بشكل واضح على سطح الأحداث الكروية المصرية بصفة عامة وبين جدران القلعة الحمراء على وجه الخصوص.

وتلقى رينيه فايلر المدير الفني للأهلي ترشيحات من مسئولى النادى لتدعيم خط الدفاع خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وأخطر المسئولون عن قطاع الكرة بالأهلى المدرب السويسرى بقائمة المدافعين المُرشحين للتعاقد مع أحدهم خلال ميركاتو الصيف.

ويعكف فايلر حاليًا على دراسة هؤلاء المدافعين لاختيار أحدهم حسب الأولويات تمهيدًا للتعاقد مع أحدهم، وتشير المعلومات الواردة من داخل القلعة الحمراء أن هناك أربعة لاعبين تم ترشيحهم للمدرب السويسرى من أجل تدعيم الخط الدفاعى للفريق وفى مقدمتهم أحمد حجازى.