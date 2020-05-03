شكرا لقرائتكم أسامة عرابي: ضد منح الأهلى لقب الدورى حال إلغاءه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أسامة عرابى نجم الأهلى الأسبق أن منح المارد الأحمر لقب الدوري هذا الموسم في حالة الغاء المسابقة لن يكون بالأمر الجيد، لانه لا يزال عدد كبير من المباريات لكل فريق.

أضاف عرابي في تصريحات تلفزيونية لبرنامج جمهور الثالثة المذاع على قناة "اون تايم سبورتس 2" ويقدمع الإعلامى إبراهيم فايق، أن هناك بعض الأندية تطالب بإلغاء المسابقة نظرا لموقفا الصعب في جدول الترتيب، فمن مصلحتها إلغاء المسابقة وبدء دوري من بدايته.

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وأشار عرابي إلى أن الأهلي لم يحسم اللقب قبل تعليق النشاط واعطائه اللقب لن يكون بالقرار الصائب، بالإضافة لهبوط الثلاث الفرق التي تتزيل الترتيب، فلا يزال لديه فرصة للبقاء.

وواصل عرابي تصريحاته:" لابد أن يتم استكمال الدوري حتى لو في شهر يوليو المقبل، وبعدها يلحقه الموسم الجديد بعد راحة الأندية لفترة قصيرة فهذا ظرف استثنائي لم يحدث من قبل".