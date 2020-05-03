شكرا لقرائتكم فاروق جعفر: لن أقبل بتدريب الزمالك ومرتضى منصور موجود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد فاروق جعفر، نجم منتخب مصر ونادى الزمالك السابق، أنه لم يقبل تدريب الزمالك في ظل تواجد مرتضى منصور في رئاسة القلعة البيضاء.
وأضاف جعفر، في حواره مع سيف زاهر، في برنامج ملعب on time sport , على قناة 1 on time sport ، كفة الاعلام بين الأهلي والزمالك متساوية بفضل مرتضى منصور، وهو يعتبر أفضل من تولى رئيس نادى الزمالك عبر التاريخ وقام بتطوير النادى.
وواصل نجم الزمالك السابق ، حديثه قائلا انا ومرتضى أصحاب ، ولكنى أحافظ دائما على رئيس كيان الزمالك بصرف النظر عن الاسم ، وأنا ومرتضى فاهمين بعض كويس والحالات الانسانية شاهدة على ذلك والمستشار أحدث طفرة في الزمالك وحصل على 5 بطولات في سنة واحدة .
واستكمل قائلا : "أتدخل في تشكيل الأجهزة الفنية في الزمالك اذا كانت محلية فقط ولا مجال لذلك مع الأجانب .
وتعجب جعفر من فكرة تقبل وجود لاعب ب 40 مليون جنية على دكة البدلاء مضيفا ان بيراميدز أحدث طفرة في سوق الانتقالات .
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