شكرا لقرائتكم فاروق جعفر: عمرو الجنايني بلا صلاحيات ولم يحقق مكاسب للكرة لمصرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال فاروق جعفر نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق أن الدكتور عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية يعمل بلا صلاحيات ولم يحقق مكاسب للكرة لمصرية ولا بد من الحصول على موافقة وزير الشباب والرياضة على جميع أعماله وقراراته.

وأضاف فاروق جعفر، في حواره مع سيف زاهر، في برنامج ملعب on time sport , على قناة 1 on time sport ، الوم على إدارات الأندية السماح للاعبيها بانتقاد زملائهم في الأندية الأخرى .

وتمنى جعفر ضم عمرو السولية وعلى معلول للزمالك باعتبارهما أفضل لاعبين في الأهلى في الموسم الحالي ، مضيفا عمري ما حسيت الفرق بين اللاعبين الاهلاوية والزمالكاوية، ومفيش تفويت مباريات بين الأهلي والزمالك

وقال فاروق جعفر كنت ضد تعين إيهاب جلال لان مستواه اقل من الزمالك، مؤكدا أن طارق حامد ومحمود علاء اهم لاعبين في الزمالك، ومؤيدا في الوقت نفسه رحيل النقاز منذ قدومه باعتباره سببا في خلافه مع مرتضى منصور، كما تمنى رحيل كهربا لأنه سيكون مصدرا للتوتر والقلق داخل الفريق .

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وواصل حديثه قائلا إن الزمالك لا يحتاج احمد رفعت وسيسيه في الوقت الحالي ، وأرفض رحيل محمد صبحي لانه مستقبل الزمالك، ويعتبر جنش الحارس رقم واحد

ثم أبو جبل وثالثهما صبحي .

وتابع جعفر قائلا إن الزمالك في أشد الحاجة إلى عمر جابر ، كما أنه يري أن توقيت احتراف مصطفي محمد غير مناسب باعتباره لاعب واعد ولا بد من اكتسابه للخبرات .

وأكد جعفر أن الفرنسي كارتيرون استفاد من اخطائه مع الأهلي حيث لم تكن له بصمات واضحة مع وداي دجلة او الاهلى الا انه استفاد من كل اخطائه مع الزمالك.