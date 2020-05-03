شكرا لقرائتكم حسين السيد: انتقلت للزمالك بـ40 ألف كأغلى لاعب بمصر.. ونيبوشا كان ضعيف الشخصية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حسين السيد نجم الزمالك السابق أن اختار اعتزال الكرة مبكرا لتفضيل العمل الاداري عن الاستمرار في الملاعب، كاشفا أنه كان ينوي الاعتزال ولكن رحيل نادر السيد للاحتراف في بلجيكا اضطرني للبقاء موسم آخر، من أجل البقاء مع عبد الواحد السيد لاسيما أنه لم يكن هناك بديلا للحارس، ونصحت المسئولين بالتعاقد مع محمد عبد المنصف حارس مرمى مزارع دينا السابق.

قال في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على قناة الزمالك: تلقيت عروضا من الأهلي والزمالك والمقاولون العرب عام 1986 وقت وجودي في صفوف ايسكو بالدرجة الثانية، مؤكدا أن أنور سلامة نجم الأهلي السابق اصطحبه للتدريب في الأهلي مدة شهرين أو ثلاثة، مضيفا أن عصام بهيج هو من ساهم في انتقالي للزمالك بعدما كان هناك أزمة حراسة المرمى بالقلعة البيضاء.

شدد على أنه لم يكن يضع في حسبانه الانتماء للأهلي أو الزمالك، موضحا أن عصام بهيج نجم الزمالك السابق طلب منه عدم الانقطاع عن التدريب بالأهلي، حتى لا يشعر مسئولي القلعة الحمراء بوجود مفاوضات من الزمالك معي، والزمالك عرض 25 ألف جنيه لشرائي، فيما قدم الأهلي عرضا بقيمة 35 ألف جنيه، قبل أن يقدم الزمالك عرضا جديدا بقيمة 40 ألف جنيه وكنت أغلى لاعب في مصر عام 1987.

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أوضح على أن اسم الزمالك ساعده في عمله الخاص بفضل ارتباط اسمه بالنادي ، مؤكدا أنه لم يكن يتدخل في الأمور الفنية وقت وجوده في منصب مدير الكرة إلا ذاا استشير في ذلك.

انتقد نيبوشا مدرب الزمالك السابق باعتباره كان يفتقد قوة الشخصية، موجها اللوم إلى نيبوشا بأنه يستخدم نبرة هادئة حيال تصحيح أخطاء اللاعبين، وكان هناك لاعبين لم تكن تستحق ارتداء قميص الزمالك، وكان يجب على المدرب أن يكون قويا في التعامل مع هذه النوعية من اللاعبين.