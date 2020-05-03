شكرا لقرائتكم المصري يؤيد إلغاء الدورى .. ويقرر صرف جزء من مستحقات اللاعبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد الخولى عضو مجلس إدارة النادى المصرى البورسعيدى، أن ناديه يتضامن مع الأندية التى طالبت بالغاء الدورى هذا الموسم بسبب جائحة فيروس كورونا، بعدما وصل عددهم إلى 11 ناديا تقريبا.

قال الخولى فى تصريحات لقناة اون تايم سبورت، إن ادارة النادى ستصرف غدا جزءا من رواتب اللاعبين والعاملين بالنادى رغم الظروف الصعبة الحالية بسبب توقف النشاط الرياضى.

وتمسك طارق العشرى المدير الفنى للمصرى البورسعيدى بلاعبى فريقه رافضا رحيل أى لاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بسبب عدم قدرته على التعاقد مع أى لاعب خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة .

كان الإتحاد الدولى قرر فى وقت سابق الحكم على المصرى بعدم ابرام أى صفقات خلال فترتين قيد بسبب أزمة لاعبه الإيفوارى شيخ موكورو مع نادى هلال الأبيض السودانى وعدم حصول الأخير على مستحقاته المالية من انتقاله للمصرى البورسعيدى .

وارتبط اسم الفلسطينى محمود وادى مهاجم الفريق بالإنتقال للزمالك فى صفقة تبادلية ، كما دخل كريم العراقى ظهير أيمن الفريق حسابات مجلس إدارة الأهلى لتدعيم الجبهة اليمنى بعد رحيل أحمد فتحى لبيراميدز .

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ويرغب طارق العشرى فى الحفاظ على القوام الأساسى للفريق وعدم التفريط فى أى لاعب مع تصعيد خمسة لاعبين من قطاع الناشئين لتدعيم الفريق الأول بهم فى ظل رغبته على المنافسة على البطولات خلال الفترة المقبلة والعودة من جديد للمشاركة فى البطولات الأفريقية .

من ناحية أخرى أكد طارق العشرى المدير الفنى للمصرى البورسعيدى أن الأندية فى حاجة لشهر ونصف كفترة إعداد من جديد حال الموافقة على عودة الدورى من جديد .

وتوقفت مسابقة الدورى بناء على قرار مجلس الوزراء بسبب تفشى مرض كورونا القاتل على مستوى العالم وهو ما جعل اتحاد الكرة يجمد النشاط الرياضى لحين إشعار أخر أملا فى حصر هذا الوباء .

وأضاف العشرى فى تصريحات لبرنامج الدرجة الثالثة الذى يقدمه الإعلامى إبراهيم فايق على أون تايم 2 أنه يحرص على متابعة تدريبات لاعبيه عن طريق الأون لاين عن طريق التدريب فى المنازل إلا أن ذلك لا يستطيع أن يصل بهم للمستوى الفنى الذى يرغب فيه