شكرا لقرائتكم جعفر: مرتضى منصور أفضل رئيساً للزمالك وأتدخل في الجهاز الفني المحلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد فاروق جعفر، نجم منتخب مصر ونادى الزمالك السابق، أن مرتضى منصور أفضل من تولى رئيس نادى الزمالك عبر التاريخ وقام بتطوير النادى.

وأضاف جعفر، في حواره مع سيف زاهر، في برنامج ملعب on time sport , على قناة 1 on time sport ، انا ومرتضى أصحاب ، ولكنى أحافظ دائما على رئيس كيان الزمالك بصرف النظر عن الاسم .

وواصل نجم الزمالك السابق ، حديثه قائلا أنا ومرتضى فاهمين بعض كويس والحالات الانسانية شاهدة على ذلك والمستشار أحدث طفرة في الزمالك وحصل على 5 بطولات في سنة واحدة .

وتابع أن مرتضى منصور أفضل من عبر عن شخصية الزمالك ، مؤكد انه يوجد تكافو فى الاعلام بين الاهلى والزمالك بسبب وجود مرتضى منصور مما يؤكد وجود توازن قوي بينهما .

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واستكمل قائلا : "أتدخل في تشكيل الأجهزة الفنية في الزمالك اذا كانت محلية فقط ولا مجال لذلك مع الأجانب .

وتعجب جفعر من فكرة تقبل وجود لاعب ب 40 مليون جنية على دكة البدلاء مضيفا ان بيراميدز أحدث طفرة في سوق الانتقالات .