شكرا لقرائتكم حسين السيد: رفضت الحارس الرابع مع الجوهري.. ومبروك لا يعلم كواليس جلستي مع الجنرال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فسر حسين السيد نجم الزمالك السابق حقيقة رفض تمثيل منتخب مصر وقت وجود الراحل محمود الجوهري على رأس القيادة الفنية، مشيرا إلى أنه انضم لصفوف الفراعنة عام 1988 مع فؤاد صدقي مدرب المنتخب وقتها خلال المشاركة في البطولة العربية بالأردن وكان يعاونه هاني مصطفى، وحصلنا في البطولة على المركز الثالث وكنت احتياطيا في ذلك الوقت وأحمد شوبير من كان يشارك أساسيا بالبطولة.

قال في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على قناة الزمالك: تولى محمود الجوهري تدريب المنتخب عام 1988، وكنت قبل ذلك رقم 2 في ترتيب حراس المرمى بالمنتخب قبل أن أصبح الرابع بعد قدوم الجوهري، وكان يتواجد وقتها أحمد شوبير وخالد مصطفى وأيمن طاهر، وانضممت للمنتخب في أكثر من معسكر مع الجوهري، لذلك عقدت جلسة مع الجوهري لمعرفة اسباب استبعادي وأكدت له أنه لو يراني الحارس الرابع بالمنتخب، فليعفيني من الاستدعاء لصفوف المنتخب وتمت الجلسة في وجود حازم كرم، وبالفعل لم يستدعيني الجوهري في المعسكر التالي لصفوف المنتخب.

تابع: الصحفيين وقتها تسائلوا عن استبعاد حسين السيد، وحازم كرم تكلم في حقي بطريقة غير لائقة قائلا "حسين السيد عنده مشكلة ان عنده قصور في رد الفعل بيده اليسرى"، ورديت عليه وقلت "مش حازم كرم اللي يقيم حسين السيد"، مؤكدا أن فتحي مبروك مدرب المنتخب وقتها قد يكون لا يعرف كواليس ما حدث بيني وبين الجوهري.